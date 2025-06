Dopo il no di di Bruno Fernandes l’Al-Hilal ha inserito Anguissa tra i possibili obiettivi Romano

Dopo il rifiuto di Bruno Fernandes, l'Al Hilal punta su Anguissa, un interesse che si inserisce in un trend crescente: il richiamo del calcio arabo. Il Napoli potrebbe dire addio a un pilastro, con proposte allettanti da squadre come l'Al-Qadisiyya. Un’opportunità unica per il centrocampista, dove la dimensione economica gioca un ruolo chiave. Sarà interessante vedere se Anguissa resisterà a questa seduzione!

Già nei giorni scorsi si era scritto di un possibile addio di Anguissa al Napoli. Secondo il Corriere dello Sport infatti erano suonate per lui le sirene arabe degli arabi con una proposta dell’Al-Qadisiyya. “Vuole Anguissa e proverà a convincerlo in tutti i modi. Conterà anche il discorso economico. Per il giocatore, l’Arabia sarebbe soprattutto una scelta di vita”. Ora però sembra che si possa fare avanti anche l’Al-Hilal, club saudita che giocherà il Mondiale per Club, ed ha appena incassato il no di Bruno Fernandes. Dopo l’arrivo di Simone Inzaghi, che questo pomeriggio ha salutato l’Inter destinazione Arabia, il club saudita è scatenato in questa finestra di mercato di giugno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Dopo il no di di Bruno Fernandes l’Al-Hilal ha inserito Anguissa tra i possibili obiettivi (Romano)

