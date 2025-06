Dopo il Giardino di Melissa giochi per bambini anche nei parchi di Tuturano Perrino e Bozzano

Brindisi si prepara a diventare un vero e proprio parco giochi all'aperto! Dopo il successo del Giardino di Melissa, i parchi di Tuturano, Perrino e Bozzano si arricchiranno di nuove aree gioco sicure e innovative. Questo progetto non solo valorizza gli spazi verdi della cittĂ , ma risponde a un crescente trend di attenzione verso il benessere dei piĂą piccoli e delle loro famiglie. I giochi sicuri sono solo l'inizio: un invito a vivere la cittĂ in modo attivo!

BRINDISI - Prosegue il lavoro a Palazzo di Città per dotare i parchi cittadini di giochi per bambini che rispondano alle normative vigenti in materia di sicurezza. Un primo intervento, come è noto, è stato realizzato nel Giardino di Melissa (grazie anche all'intervento di Ance Brindisi), mentre.

Il giardino per Melissa Bassi in situazione di degrado

rainews.it scrive: Il nome di Melissa Bassi cancellato da entrambe le facciate ... per onorare la memoria della ragazza alla quale – un anno dopo l’attentato – fu dedicato un parco davanti all’Istituto ...