Dopo il blitz con droni degli ucraini aumenta la paura di ritorsioni russe

Dopo il colpo audace degli ucraini contro i bombardieri nucleari russi, la tensione nel conflitto si intensifica. Questo episodio segna un punto di non ritorno, evidenziando come la tecnologia dei droni stia cambiando le regole del gioco. Il Cremlino, ferito ma non domo, è già al lavoro su una risposta. Riuscirà a mantenere il controllo in un contesto sempre più incerto? La guerra dei nervi è appena cominciata.

L'intelligence di Kiev ha colpito i bombardieri nucleari del Cremlino. Che ora si lecca le ferite ma studia la risposta.

