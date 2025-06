Dopo i post d’odio tenta il suicidio

Stefano Addeo, professore di tedesco, ha tentato il suicidio dopo aver subito un'ondata di insulti online. Ricoverato in codice rosso, la sua storia riporta alla luce il drammatico fenomeno del cyberbullismo, un problema che colpisce sempre più persone, in particolare tra i giovani. È fondamentale riflettere su come le parole possano ferire e sull'importanza di una comunicazione responsabile. La rete deve diventare un luogo di supporto, non di odio.

Ricoverato in codice rosso in ospedale a Nola dopo aver ingerito farmaci. Stefano Addeo, il professore di tedesco in un istituto superiore del napoletano autore del post con il quale . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dopo i post d’odio tenta il suicidio

