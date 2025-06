Dopo 18 anni ripartono le ricerche di Maddie McCann sparita in Portogallo | in corso l' ispezione di due pozzi a 10 minuti dal resort

Dopo quasi due decenni di silenzio, la scomparsa di Maddie McCann riaccende l'attenzione mondiale. La polizia tedesca e portoghese sta setacciando due pozzi nei pressi del resort dove, nel 2007, la piccola scomparve. Questo rinnovato interesse non è solo un episodio isolato: segna un nuovo trend nella lotta contro i crimini irrisolti, riscoprendo storie dimenticate e portando alla luce speranze e verità nascoste. La ricerca

In azione poliziotti tedeschi e portoghesi. Le nuove ricerche si concentrano nella zona vicina all'hotel in cui la bambina di 3 anni, scomparsa nel 2007, alloggiava con la famiglia . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dopo 18 anni ripartono le ricerche di Maddie McCann, sparita in Portogallo: in corso l'ispezione di due pozzi a 10 minuti dal resort

