Dopo 14 anni ho detto basta Amici le parole dell’amato protagonista su programma e Maria De Filippi

Dopo 14 anni di balli e sfide, l'amato protagonista del talent show di Maria De Filippi ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua vita. Questa scelta non segna solo la fine di un'era per il programma, ma evidenzia una tendenza crescente: il desiderio di reinventarsi e trovare nuove strade. La sua storia è un invito a riflettere su quanto sia fondamentale ascoltare il proprio cuore e cercare il cambiamento. Chi sarà il prossimo a fare questo passo?

Per lungo tempo, 14 anni, è stato un volto familiare del celebre talent show ideato da Maria De Filippi, contribuendo a costruirne l'identità attraverso il talento, l'impegno e la presenza costante nel corpo di ballo professionista. È proprio tra quelle mura che ha conosciuto la compagna Giulia Pauselli, ballerina come lui e madre del loro figlio. E sempre lì ha stretto un forte legame con Stefano De Martino, condividendo non solo il palco ma anche la conduzione dei contenuti del backstage, un ruolo che ha rafforzato la sua presenza mediatica e il suo rapporto con il pubblico.