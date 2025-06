Dono 30mila euro per la Collegiata Serve la mano di tutti per i lavori

La Collegiata non è solo un luogo di culto, ma un simbolo della nostra comunità. Don Giancarlo Del Bianco ha dimostrato il suo amore per questa istituzione, donando 30mila euro per il restauro in un momento così significativo. Il suo gesto invita tutti noi a unirci per preservare questo patrimonio. Ogni contributo è fondamentale: insieme possiamo ridare vita al cuore della nostra città. È tempo di agire!

La Collegiata è un patrimonio di tutta la città. Aiutateci a completare il restauro. E don Giancarlo Del Bianco ha voluto dare l’esempio. L’ha fatto proprio nel giorno della festa per i suoi 60 anni di sacerdozio, celebrati ieri prima con la messa alla Collegiata e poi con un brindisi sul piazzale della chiesa. Prima di tagliare la torta, il parroco emerito di Santarcangelo ha ’srotolato’ la gigantografia dell’assegno con cui ha donato, di tasca propria, 30mila euro per contribuire ai lavori di restauro. Il regalo l’ha voluto fare lui alla città, nel giorno in cui ha celebrato i 60 anni dalla sua ordinazione a sacerdote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Dono 30mila euro per la Collegiata. Serve la mano di tutti per i lavori"

