Il futuro di Gianluigi Donnarumma è avvolto nel mistero e le voci su un suo possibile trasferimento al Napoli rimangono solo fantasie. L'agente Raiola ha messo a tacere i rumors, chiarendo che non ci sono trattative in corso. In un calcio sempre più dinamico, questo episodio evidenzia come le speculazioni possano influenzare la percezione dei giocatori. Gli appassionati restano con il fiato sospeso: cosa riserverà il mercato?

L’agente di Gigio Donnarumma, Vincenzo Raiola, ha parlato a Radio Crc in merito al tentativo del Napoli di poterlo ingaggiare quest’estate. Il portiere del Psg ha un contratto in scadenza nel 2026. Raiola, agente di Donnarumma: «Non ho mai parlato con Manna di un trasferimento al Napoli». Raiola ha dichiarato: « Mondiale? Speriamo che alla prossima edizione non mancherà l’Italia, non meritiamo di restare fuori dai Mondiali per tutti questi anni. Che questa volta sia quella buona». «Critiche Donnarumma? I tifosi a Parigi hanno sempre amato Gigio, le critiche arrivano più dall’Italia. Nelle ultime sette partite di Champions, su cinque è stato davvero determinante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma, Raiola: «Non ho mai parlato con Manna di un trasferimento al Napoli, è pura fantasia»

Leggi anche Raiola frena: «Donnarumma al Napoli? Solo fantasie» - Raiola spegne le voci: Donnarumma al Napoli è solo un sogno lontano. In un mercato calcistico sempre più frenetico, dove ogni mossa ha il potere di scuotere le tifoserie, l'agente del portiere ribadisce la sua posizione.

