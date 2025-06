Donnarumma PSG l’agente svela | Lo vorrebbero in molti ma se lo possono permettere in pochi Ecco il nostro obiettivo

Gigio Donnarumma, fresco campione d'Europa con il PSG, continua a far parlare di sé. Il suo agente rivela che molti club lo vorrebbero, ma pochi possono permetterselo. Con la Juventus che osserva interessata, si delinea un mercato estivo in cui le stelle possono cambiare casacca. In un calcio sempre più dominato dagli investimenti, ciò che emerge è chiaro: i top player si muovono solo dove c'è visione e risorse. Chi farà il colpo?

Donnarumma PSG, l’agente svela il possibile futuro del portiere italiano accostato anche alla Juventus. Le dichiarazioni. Vincenzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma, ha parlato del suo assistito a Radio CRC. Le dichiarazioni sul portiere del PSG, fresco vincitore della Champions, accostato più volte anche al calciomercato Juve. DONNARUMMA – «Napoli? È pura fantasia: ho un buonissimo rapporto con il direttore sportivo Giovanni Manna, ma non abbiamo mai parlato di Gigio. Non so come sia uscita questa notizia, ma davvero è solo fantasia. Lo vorrebbero in molti, ma se lo possono permettere in pochi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Donnarumma PSG, l’agente svela: «Lo vorrebbero in molti, ma se lo possono permettere in pochi. Ecco il nostro obiettivo»

Leggi anche Donnarumma-Napoli, cosa c’è di vero: l’agente esce allo scoperto - Donnarumma al Napoli? L'agente del portiere ha finalmente chiarito le voci in circolazione! Con la finale di Champions League alle spalle, gli occhi sono puntati sul futuro.

Segui queste discussioni sui social

#PSG-#Donnarumma: il punto sul rinnovo Leggi la discussione

#PSG, Luis #Enrique a @[email protected]: "Sono qui per vincere la Champions. #Donnarumma? Siamo contenti di lui" Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Donnarumma torna in Italia, l’agente svela il ‘tradimento’ al Milan

Segnala calcionow.it: Gigio Donnarumma può lasciare il Paris Saint Germain e tornare in Italia. Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro del portiere italiano che diventa oggetto di desiderio di calciomercato ...

Donnarumma al Napoli? L'agente: "Fantasia. Molti lo vorrebbero, ma in pochi possono permetterselo"

Da msn.com: Enzo Raiola a Radio Crc: "Stiamo trattando il rinnovo con il Psg, Gigio sta bene a Parigi. Le critiche arrivano dall'Italia" ...

Donnarumma si allontana dal Psg, Bayern Monaco e Real Madrid lo vogliono: ci pensa anche l'Inter

Come scrive sport.virgilio.it: Gigio Donnarumma non resterà al Psg, su di lui c'è l'interesse di Bayern Monaco e Real Madrid: ma anche l'Inter potrebbe cercarlo per il dopo-Sommer ...