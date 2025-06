Donnarumma perché il rinnovo col PSG si complica | le chance di rivederlo in Serie A

Il futuro di Gianluigi Donnarumma si fa incerto: il rinnovo con il PSG è in bilico e le possibilità di rivederlo in Serie A si fanno più concrete. Dopo l'apice della vittoria in Champions, il portiere potrebbe ritornare dove tutto è iniziato. I club italiani sono pronti a scommettere su di lui, in un mercato che sta tornando a valorizzare i talenti locali. Riuscirà a riconquistare la nostra Serie A?

Il portiere fresco di vittoria in Champions League potrebbe non rinnovare con i parigini: qual è la percentuale di rivederlo nel campionato italiano (LaPresse) – SerieANews.com Uno dei grandi protagonisti della vittoria della Champions League del Paris Saint Germain è stato senza dubbio Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro potrebbe persino competere per il prossimo Pallone d’Oro, dopo le parate decisive che hanno portato i francesi alla finale, vinta poi con il clamoroso 5-0 sull’Inter. Un Triplete che ha una firma gigante da parte del portierone italiano, che ora dovrà dare una grossa mano anche alla Nazionale per ottenere la qualificazione ai prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Donnarumma, perché il rinnovo col PSG si complica: le chance di rivederlo in Serie A

Leggi anche Donnarumma: «La tranquillità ha premiato il PSG. Rinnovo? Vediamo…» - Donnarumma sorride, il PSG si aggiudica la Champions e lui brinda a un futuro incerto. La tranquillità ritrovata dopo una stagione turbolenta ha premiato il talento azzurro, ormai pilastro della squadra parigina.

