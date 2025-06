Donnarumma-Napoli cosa c’è di vero | l’agente esce allo scoperto

Donnarumma al Napoli? L'agente del portiere ha finalmente chiarito le voci in circolazione! Con la finale di Champions League alle spalle, gli occhi sono puntati sul futuro. In un'estate che si preannuncia ricca di sorprese, il mercato dei portieri sarà uno dei più caldi. Sarà interessante scoprire se l’ex Milan deciderà di cambiare aria e affrontare una nuova avventura partenopea. Chi vincerà la sfida?

L’agente di Gianluigi Donnarumma ha parlato del futuro del portiere, ecco la sentenza sul possibile approdo a Napoli. La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain ha messo la parole fine sulla stagione calcistica corrente. Adesso è tempo di Nazionali, poi ci sarà il Mondiale per Club. Sarà un’estate sicuramente movimentata, anche e sopratutto per il calciomercato. Uno dei nomi che fanno più rumore è quello di Gigio Donnarumma che, dopo aver vinto la Champions da protagonista, potrebbe salutare Parigi. L’estremo difensore azzurro, infatti, ha un contratto col club francese che scadrà a giugno del 2026. 🔗 Leggi su Sportface.it

