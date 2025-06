Donnarumma-Napoli arriva la verità sulla trattativa | lo scenario è sorprendente

La verità sulla trattativa Donnarumma-Napoli si fa sempre più chiara: il portiere rimane saldamente ancorato al Paris Saint-Germain. In un mercato estivo ricco di sorprese, l'azzurro sembrava un sogno affascinante per i tifosi partenopei. Tuttavia, la conferma dell'agente Vincenzo Raiola svela un contesto inaspettato. Riuscirà il Napoli a trovare una nuova stella tra i pali? La suspense continua e il futuro è tutto da scrivere!

Tra i tantissimi nomi accostati al Napoli in questi giorni, una rilevanza particolare la assume quello di Gigio Donnarumma. Lo scenario, tuttavia, non è particolarmente favorevole agli azzurri. Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora legato al Paris Saint-Germain. A confermarlo è Vincenzo Raiola, agente del portiere, intervenuto ai microfoni di Radio CRC. Il procuratore ha chiarito la situazione sul rinnovo di contratto e commentato le voci che accostano il suo assistito al Napoli. Donnaruma, l'agente svela tutto sul futuro: le ultime. Vincenzo Raiola, agente del calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio CRC" analizzando il futuro del portiere italiano.

