Donnarumma l'agente | "Molti lo vorrebbero ma pochi possono permetterselo"

Gianluigi Donnarumma, il cui talento brilla nel PSG, è sempre al centro delle attenzioni. L'agente Enzo Raiola ha sottolineato che "molti lo vorrebbero, ma pochi possono permetterselo". Questo mette in luce non solo il valore del portiere, ma anche il crescente divario economico nel calcio attuale. In un'epoca in cui i top player diventano sempre più inaccessibili, Donnarumma rappresenta una rarità preziosa nel panorama calcistico mondiale. Quale sarà il suo prossimo passo?

Enzo Raiola, agente del portiere italiano del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, ha dichiarato a Radio CRC: `Mondiale? Speriamo che alla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Donnarumma, l’agente: «Non ho mai parlato con Manna di un trasferimento al Napoli, è pura fantasia» - L'agente di Gigio Donnarumma, Vincenzo Raiola, spegne sul nascere le voci di un trasferimento al Napoli: "È pura fantasia".

