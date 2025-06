Donnarumma l’agente | Non ho mai parlato con Manna di un trasferimento al Napoli è pura fantasia

L'agente di Gigio Donnarumma, Vincenzo Raiola, spegne sul nascere le voci di un trasferimento al Napoli: "È pura fantasia". Con un contratto che lo lega al PSG fino al 2026, il portiere è ancora al centro di speculazioni calde. In un contesto dove i portieri italiani stanno vivendo un momento d'oro, ciò solleva una curiosità: quali saranno le mosse strategiche delle squadre per il futuro? Restate sintonizzati!

L’agente di Gigio Donnarumma, Vincenzo Raiola, ha parlato a Radio Crc in merito al tentativo del Napoli di poterlo ingaggiare quest’estate. Il portiere del Psg ha un contratto in scadenza nel 2026. Raiola, agente di Donnarumma: «Non ho mai parlato con Manna di un trasferimento al Napoli». Raiola ha dichiarato: « Mondiale? Speriamo che alla prossima edizione non mancherà l’Italia, non meritiamo di restare fuori dai Mondiali per tutti questi anni. Che questa volta sia quella buona». «Critiche Donnarumma? I tifosi a Parigi hanno sempre amato Gigio, le critiche arrivano più dall’Italia. Nelle ultime sette partite di Champions, su cinque è stato davvero determinante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it