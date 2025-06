Donna si barrica in casa con il corpo del compagno morto da giorni | dramma a Rotondi Avellino

Un dramma sconvolgente a Rotondi, Avellino: una donna si è barricata in casa con il corpo senza vita del compagno, deceduto da giorni. Questo episodio mette in luce la solitudine e le difficoltà psicologiche che molte persone affrontano, specialmente in un periodo post-pandemia in cui il supporto sociale è diventato cruciale. Un appello a non sottovalutare mai il benessere mentale, perché ognuno di noi potrebbe nascondere una storia silenziosa.

Il 60enne era deceduto forse da giorni. I carabinieri hanno dovuto fare una mediazione per accedere alla casa. La donna in stato confusionale portata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

