Donna ferma sui binari Salvata dalla Croce Rossa

Attimi di eroismo e solidarietà si sono vissuti a Porto Potenza: una donna in stato confusionale è stata salvata dalla Croce Rossa, mentre i binari della vita la attendevano. Questo episodio non è solo una cronaca ma riflette un trend più ampio: l’importanza del soccorso e dell’attenzione verso i vulnerabili nelle nostre comunità. La prontezza degli operatori ha trasformato un momento critico in un gesto di umanità. Una storia che ci ricorda quanto sia fondamentale essere vigili e pronti ad

Una donna ferma sui binari, in stato confusionale, è stata soccosrsa dalla Croce Rossa di Porto Potenza. Attimi di tensione ieri intorno alle 13.40, quando un equipaggio della Cri di Porto Potenza, impegnato nel trasporto di un paziente per dialisi verso l’ospedale di Civitanova Alta, ha notato la presenza di un’anziana in evidente stato confusionale, accovacciata tra i binari della ferrovia nei pressi di via del Casone a Civitanova. Insospettiti dall’atteggiamento della donna, i soccorritori si sono immediatamente fermati e hanno tentato di allontanarla da quel posto pericoloso, incontrando però una prima resistenza da parte della stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna ferma sui binari. Salvata dalla Croce Rossa

