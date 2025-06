Donna attraversa la strada nel cuore di Napoli da un' auto le strappano la catenina dal collo

Nel cuore pulsante di Napoli, una donna è vittima di un furto audace: le strappano una catenina mentre attraversa la strada. Questo episodio non è solo un evento isolato, ma si inserisce in un trend preoccupante di criminalità urbana. La prontezza della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 19enne e alla denuncia di due minori. Un richiamo alla sicurezza che ci invita a riflettere su come proteggere le nostre città.

Nella tarda mattinata di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne napoletano e ha denunciato due minori per furto con strappo, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del.

Leggi anche Investita mentre attraversa la strada: gravissima donna di 79 anni - A Monticello Brianza, una donna di 79 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulla Sp 54.

