Donna 67enne trovata morta in un canale era scomparsa a Nemoli | indagini in corso è giallo

Una tragedia avvolta nel mistero ha colpito la comunità di Nemoli: una donna di 67 anni, scomparsa da giorni, è stata trovata senza vita in un canale. La sua storia, che richiama l’attenzione sulle vulnerabilità degli anziani e sull'importanza della sicurezza nei luoghi familiari, getta un'ombra su un'estate che fino ad ora sembrava serena. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire le circostanze della sua morte. Un giallo che scuote e fa riflettere

È stata trovata morta in un canale a Nemoli (Potenza) la 67enne scomparsa il 2 giugno. Insegnante residente a Lagonegro, la donna conosceva bene la zona. A dare l’allarme i familiari. Indagini in corso: si ipotizza una caduta accidentale, ma le cause restano da chiarire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

