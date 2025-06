Donazione straordinaria di sangue | l' Avis scende in piazza con gli autotrasportatori

Sabato 7 giugno, San Vito dei Normanni si trasforma in un simbolo di solidarietà! Grazie alla collaborazione tra Avis, Comune e autotrasportatori, la piazza diventa il palcoscenico per una donazione straordinaria di sangue. In un momento in cui la richiesta di donazioni è in crescita, l'iniziativa invita tutti a unirsi per un bene comune. Non perdere l'occasione di fare la differenza: ogni goccia conta!

SAN VITO DEI NORMANNI - Una sinergia tra Avis, Comune, autotrasportatori locali e Fratellanza Popolare darà vita a un'iniziativa solidale nel cuore di San Vito dei Normanni. Sabato 7 giugno, dalle 17:00 alle 21:00, il piazzale antistante l'Arcate Cafè nel rione San Vincenzo ospiterà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Donazione straordinaria di sangue: l'Avis scende “in piazza” con gli autotrasportatori

Segui queste discussioni sui social

Il diritto di sapere se nati da fecondazione eterologa. Come parlare della donazione ai figli nati con la fecondazione eterologa. Gli studi esistenti dicono che è preferibile farlo quando sono piccoli, e che ci sono modi e strumenti da pre… Leggi la discussione

Pagamento andato a buon fine! Abbiamo rinnovato il pagamento su masto.host (11$) per questo mese. Il piano è “Moon” con “ElasticSearch” attivo. Tutte le spese sostenute fino ad oggi le potete trovare qui: volete contribuire a mantenere il … Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Da Legnano alla presidenza di Avis Lombardia: Pierangelo Colavito guida dei donatori di sangue

laprovinciadivarese.it scrive: LEGNANO – Avis Legnano accoglie con grande soddisfazione la nomina di Pierangelo Colavito a presidente di Avis Lombardia, avvenuta nel corso della prima riunione del nuovo consiglio direttivo ...

Avis, benemerenze per gli 80 anni

Scrive msn.com: Festa grande a Fabriano ieri, festa della Repubblica, e domenica scorsa per gli 80 anni dell’Avis. Tutte le autorità, ...

Avis di Agropoli: un calendario di donazioni di sangue per il mese di Giugno

Si legge su infocilento.it: L'Avis di Agropoli sarà presente per tutto il mese di giugno per le donazioni di sangue. Si può donare presso la sede Avis e con l'autoemoteca in numerosi comuni del territorio cilentano ...