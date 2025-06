Donadoni svela | Psg Inter? Ecco cos’è successo il vero motivo della sconfitta in Champions

Roberto Donadoni non le manda a dire: nella sua ultima intervista, svela il vero motivo della sconfitta dell'Inter contro il PSG in Champions. Un'analisi che va oltre il campo, riflettendo su un trend crescente nel mondo del calcio: la pressione psicologica sui giocatori. Scoprire come fattori esterni hanno influenzato il risultato potrebbe cambiare il modo in cui vediamo le partite di alto livello. Non perdere i dettagli!

Donadoni non usa giri di parole, ecco cosa è successo davvero in Psg Inter, perché i nerazzurri sono usciti sconfitti dalla Champions . Roberto Donadoni è protagonista dell’ultima intervista su Il Giornale. Vediamo alcuni estratti, toccando anche la finale di Champions League tra il PSG e l’ Inter. DONADONI SU PSG INTER – «A livello tattico è chiaro che ognuna delle due squadre ha portato in campo quello che sa ed è abituata a fare. Poi l’allenatore e il suo staff hanno valutato e considerato gli aspetti legati agli avversari. Ma la verità è che in finale c’è davvero stata poca partita». COSA E’ SUCCESSO ALL’INTER – «Non riesci a giocare come vuoi perché hai di fronte un avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donadoni svela: «Psg Inter? Ecco cos’è successo, il vero motivo della sconfitta in Champions»

