Domenica in nuova stagione con i nuovi co-conduttori di mara venier

Domenica In si prepara a un grande salto nel futuro! Con il cinquantesimo anniversario all'orizzonte, Mara Venier rinnova la formula del programma più amato della domenica pomeriggio. I nuovi co-conduttori porteranno freschezza e novità, senza dimenticare la tradizione che ha reso il programma un pilastro della televisione italiana. Scopriremo insieme come queste nuove dinamiche possono catturare l'attenzione di un pubblico sempre più variegato! Non perdere l’appuntamento!

La trasmissione televisiva più amata della domenica pomeriggio, Domenica In, si prepara a una stagione all’insegna di innovazione e tradizione. Con l’obiettivo di celebrare il suo cinquantesimo anniversario, il programma si appresta a rinnovarsi, mantenendo al centro la figura di Mara Venier e introducendo nuovi volti e format. La conferma della sua presenza anche nell’edizione 20252026 rappresenta un segnale importante per i fan e gli addetti ai lavori, che vedono in questa scelta una garanzia di continuità e qualità. la conferma di mara venier come conduttrice principale. Nonostante le voci di un possibile addio, Mara Venier ha deciso di proseguire alla guida del programma, dimostrando ancora una volta il suo ruolo fondamentale nel panorama televisivo italiano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Domenica in nuova stagione con i nuovi co-conduttori di mara venier

Leggi anche Nuova edizione del Lungomare Fest in programma domenica 18 maggio - Il Lungomare Fest è pronto a tornare domenica 18 maggio, trasformando il litorale in un vivace centro di attività.

Segui queste discussioni sui social

Avete presente la sera della domenica, no? La conoscete quella sensazione di vuoto, quella piccola, latente frustrazione per un fine settimana passato troppo in fretta e troppo pieno di niente? Quell’immotivata malinconia ... De Giovanni#m… Leggi la discussione

VI #DOMENICA DI #PASQUA - Anno C #Vangelo di Giovanni 14,23-29 #Commento di Fernando #Armellinidi Paolo #Curtazdi Giovanni #Bertiit/sito/2025/05/23/la-pace-sia-con-tutti-voi/ Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Domenica In, cambia tutto (o quasi) nel 2026: conduttrice, nuovi volti, curiosità

Da blitzquotidiano.it: La stagione di Domenica In è finita ma si pensa già alla prossima edizione dove cambierà tutto: ecco le varie novità.

“Ora è ufficiale” Mara Venier ha deciso così: cosa accadrà nella prossima stagione di Domenica In

Lo riporta bigodino.it: Mara Venier resta alla guida di Domenica In per la nuova stagione, portando novità e freschezza. Scopri le ultime indiscrezioni sul programma di Rai 1!

Domenica In: nella nuova stagione anche Gabriele Corsi? L'indiscrezione

Scrive serial.everyeye.it: Voci su una possibile uscita di Mara Venier da 'Domenica In' e su un arrivo di Gabriele Corsi; nessuna conferma ufficiale dalla Rai.