Domenica e lunedì a Genova riaprono i seggi per il referendum | quesiti guida al voto

Questo weekend, Genova si prepara a riaprire i seggi per un'importante tornata referendaria. Domenica 8 e lunedì 9 giugno, i cittadini saranno chiamati a esprimere la loro opinione su temi cruciali come lavoro e cittadinanza. In un momento in cui l'Italia sta vivendo una transizione politica significativa, ogni voto conta. Scopri come partecipare e influenzare il futuro della tua comunità: la tua voce è fondamentale!

A due settimane dalle elezioni comunali si torna a votare a Genova - e in tutta Italia - per i referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza: le urne saranno aperte domenica 8 giugno dalle 7 alle 23, e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Come si vota Gli elettori dovranno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Domenica e lunedì a Genova riaprono i seggi per il referendum: quesiti, guida al voto

Leggi anche Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.