Domenica e lunedì a Genova riaprono i seggi per il referendum | quesiti cosa serve

Domenica 8 e lunedì 9 giugno, Genova si prepara a riaprire i seggi: un'opportunità imperdibile per esprimere la propria voce sui referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza. In un periodo in cui il dibattito sociale è più acceso che mai, ogni voto conta! Gli elettori dovranno informarsi sui quesiti, perché le scelte di oggi plasmano la società di domani. Non perdere l'occasione di far sentire la tua opinione!

A due settimane dalle elezioni comunali si torna a votare a Genova - e in tutta Italia - per i referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza: le urne saranno aperte domenica 8 giugno dalle 7 alle 23, e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Come si vota Gli elettori dovranno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Domenica e lunedì a Genova riaprono i seggi per il referendum: quesiti, cosa serve

Leggi anche Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale - Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Domenica e lunedì a Genova riaprono i seggi per il referendum: quesiti, cosa serve; Genova elezioni, affluenza in calo del 5%: alle 23 vota il 39,15% contro il 44,17% del 2022. Seggi aperti lunedì 7-15; Elezioni comunali, urne chiuse. Alle 23 vota il 43,85%; Riapre l'isola ecologica di Biancavilla: sarà attiva dal lunedì alla domenica. 🔗Ne parlano su altre fonti