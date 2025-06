Domani nuova puntata con l’Isola dei Famosi | ecco i nominati

Il programma condotto da Veronica Gentili andrà in onda, come sempre, in prima serata su Canale 5. In studio anche Camila Giorgi. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Domani nuova puntata con l’Isola dei Famosi: ecco i nominati

Leggi anche Juventus, è ufficiale il nuovo sponsor: da Jeep 69 milioni fino al 2028. E domani debutta la nuova maglia - La Juventus vive un periodo di grandi trasformazioni, con l'annuncio ufficiale del nuovo sponsor, Jeep, che investirà 69 milioni fino al 2028.

Ne parlano su altre fonti

Nuova puntata dell’Isola dei Famosi: chi rischia l’eliminazione tra i naufraghi?

Riporta ecodelcinema.com: Domani sera su Canale 5, il reality "Isola dei Famosi" vedrà Patrizia Rossetti, Mario Adinolfi e Dino Giarrusso a rischio eliminazione. I telespettatori decideranno chi dovrà lasciare la Palapa.

L'isola dei famosi, le anticipazioni della prossima puntata: Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti al televoto

Scrive msn.com: Domani, mercoledì 4 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset ...

Isola dei Famosi: "Per 10 anni ho avuto centinaia di avventure", la confessione di un naufrago

Si legge su msn.com: Il naufrago dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi ed ex Iena, Dino Giarrusso, si è lasciato andare ad alcune confessioni inedite in Honduras circa il suo passato sentimentale.