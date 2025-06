Domani in Sud Corea si vota mercoledì il nuovo presidente Lee Jae-myung favorito

Domani, la Corea del Sud si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia politica. Con Lee Jae-myung in pole position, milioni di cittadini si esprimeranno per un cambiamento atteso. Questa elezione anticipata, scaturita dall’uscita di scena di Yoon Suk Yeol e dalle sue controverse scelte, riflette un’onda di rinnovamento che attraversa il Paese. Un voto non solo per un presidente, ma per un futuro più aperto e democratico.

Milioni di sudcoreani voteranno domani, martedì 4 giugno, per un nuovo presidente, in un’elezione anticipata innescata dall’estromissione di Yoon Suk Yeol, che ora deve affrontare un processo per accuse di ribellione per la sua breve imposizione della legge marziale a dicembre. I sondaggi pre-elettorali suggerivano che il rivale liberale di Yoon, Lee Jae-myung, sembrava destinato a una facile vittoria, sfruttando la profonda frustrazione dell’opinione pubblica nei confronti dei conservatori in seguito al fiasco della legge marziale di Yoon. Lee Jae-myung, il candidato del Partito Democratico, è considerato il favorito in tutti gli ultimi sondaggi con un gradimento prossimo al 50%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Domani in Sud Corea si vota, mercoledì il nuovo presidente, Lee Jae-myung favorito

