Docente invia messaggi riservati a genitore ma per errore sono visibili ad altri Garante privacy | condotta illecita

Un errore di comunicazione ha scatenato un dibattito acceso sulla privacy nelle scuole internazionali. Un docente ha involontariamente reso visibili a terzi messaggi riservati inviati a un genitore, sollevando interrogativi su come vengono gestiti dati sensibili in ambito educativo. La madre dell’alunno ha già presentato un reclamo al Garante della privacy. Questo caso mette in luce l'importanza di una formazione adeguata per il personale scolastico nell'era digitale.

Reclamo al Garante per la privacy, per il tramite di un legale, dalla madre di un alunno di una scuola internazionale. La segnalazione riguarda due messaggi inviati da una docente attraverso la piattaforma SeeSaw, contenenti riferimenti personali al minore. Il secondo messaggio in particolare era “a contenuto particolarmente riservato”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

