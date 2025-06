Doc stasera su Rai 1 nuovo appuntamento col remake americano | due casi complicati per Amy

Stasera su Rai 1 non perderti il terzo appuntamento con "Doc USA"! La dottoressa Amy si trova di fronte a sfide emozionanti: un trapianto di midollo per Leo e la misteriosa insensibilità al dolore di Chloe. Con l’aumento di remake internazionali, questo episodio dimostra come le storie di medicina possano unire culture diverse. Riuscirà Amy a fare la differenza? Scoprilo questa sera!

Terzo appuntamento con Doc Usa, il remake americano della serie con Luca Argentero. La dottoressa Amy dovrà affrontare due casi molto difficili: Leo che ha bisogno di un trapianto di midollo e Chloe, affetta da insensibilità al dolore. Terzo appuntamento questa sera, martedì 3 giugno, con Doc-Usa 2025, l'adattamento a stelle e strisce della serie con Luca Argentero. A partire dalle 21.30, la serie andrà in onda su Rai 1 con due nuovi episodi. Ambientato nel Westside Hospital di Minneapolis, proprio come nella serie originale, la dottoressa Amy Larsen perde la memoria in seguito a un incidente stradale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Doc, stasera su Rai 1 nuovo appuntamento col remake americano: due casi complicati per Amy

