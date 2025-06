Dl sicurezzaal Senato voto di fiducia

Il voto di fiducia sul dl sicurezza al Senato rappresenta un momento cruciale per la politica italiana. In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, le nuove disposizioni mirano a rafforzare le misure di tutela. Sarà interessante osservare come questa decisione influenzerà non solo la strategia governativa, ma anche il dibattito nazionale sulla sicurezza, un tema sempre più centrale nell'agenda politica. La tua voce conta: cosa ne pensi?

22.00 Si terrà in mattinata il voto di fiducia del Senato sul dl sicurezza. Dopo le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi, l'Aula si esprimerà sul testo già approvato dalla Camera lo scorso 29 maggio. In vigore dallo scorso 11 aprile,il dl sicurezza reca 'disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario' e introduce 14 nuovi reati e varie aggravanti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

