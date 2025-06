Dl sicurezza in Senato opposizioni sulle barricate con 933 emendamenti copia e incolla Domani il voto definitivo

Il dibattito sul decreto di sicurezza infiamma il Senato: con ben 933 emendamenti, le opposizioni si preparano a una battaglia senza precedenti. Questo provvedimento non è solo un testo legislativo, ma rappresenta un crocevia per il futuro della sicurezza in Italia. L'approvazione di domani potrebbe segnare una svolta decisiva nel panorama politico attuale, alimentando un acceso dibattito su diritti e protezione. Rimanete sintonizzati!

Come da calendario il dl sicurezza è approdato nell'aula del Senato dopo il via libera della Camera di giovedì scorso. Dopo il respingimento delle quattro pregiudiziali di costituzionalitĂ , presentate dalle opposizioni, presente in Aula anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedos i, ha iniziato la discussione generale sul provvedimento sul quale ha posto la fiducia. A bocciare i testi sulla presunta incostituzionalitĂ presentati da Pd, M5S, Avs e Iv 95 voti contrari, a fronte di 61 voti a favore. Dl sicurezza in Senato, l'ostruzionismo delle sinistre. Come a Montecitorio le sinistre hanno scelto la strada delle barricate e del muro contro muro urlando contro lo Stato di Polizia.

