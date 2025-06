Dl Sicurezza esame-lampo al Senato | tre ore in Commissione poi subito in Aula Le opposizioni | Iter scandaloso

Il decreto Sicurezza fa il suo ingresso al Senato con un iter fulmineo, suscitando polemiche tra le opposizioni che lo definiscono scandaloso. In un periodo in cui la sicurezza è al centro del dibattito pubblico, questo provvedimento potrebbe segnare una svolta decisiva nella gestione delle emergenze nel nostro paese. La corsa contro il tempo per l'approvazione rivela la tensione politica in atto. Sarà davvero la soluzione ai problemi di sicurezza?

Arriva al Senato per un passaggio lampo il decreto Sicurezza, il provvedimento-bandiera varato il 4 aprile scorso dal Consiglio dei ministri e approvato dalla Camera il 29 maggio ( qui la scheda con i contenuti principali ). Per garantire la conversione in legge entro il 6 giugno, giorno della scadenza del termine, il governo ha imposto un esame puramente formale a palazzo Madama: la discussione generale in Commissione è iniziata alle 13:30, il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle 15. Dalle 16 in poi saranno esaminate le proposte di modifica, mentre l’inizio della discussione in Aula è fissato appena un’ora dopo, alle 17. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, esame-lampo al Senato: tre ore in Commissione, poi subito in Aula. Le opposizioni: “Iter scandaloso”

Segui queste discussioni sui social

Il mio primo intervento su bufale.net#bufale.net #SicurezzaInformatica #Truffe #TruffeOnline #WhatsApp#bufale.net #Sicurezza e Truffe OnlineLa novità che aspettavo è arrivata più velocemente del previsto! Ho fatto un'apparizione su Bufale.… Leggi la discussione

VMS oltre la videosorveglianza per le indagini di sicurezza: Nell’attuale contesto dinamico della sicurezza, caratterizzato da minacce in continua evoluzione, i professionisti della sicurezza fisica si trovano sempre piu’...#GianlucaMaurie… Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dl Sicurezza, niente sciopero per i rider e scarcerazione lampo per gli indagati

Come scrive editorialedomani.it: Tra i quasi duemila emendamenti depositati al decreto sicurezza, in discussione nelle commissioni Giustizia ... notte dell'alluvione aveva fatto il giro dei social. Durante l’esame della legge di ...

Dl sicurezza: via libera dalla Camera, passa all'esame del Senato -2-

Si legge su ilsole24ore.com: Stretta su occupazioni case e filiera agroindustriale canapa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - Tra le misure figura l'introduzione del ...

Decreto sicurezza, via agli sgomberi lampo di case occupate/ Cosa cambia: nuovo reato in CP e pene più severe

Riporta ilsussidiario.net: Decreto Sicurezza, via ai primi sgomberi lampo di case occupate previsti dal nuovo Codice Penale, liberazione immediata e pene più severe per gli abusivi ...