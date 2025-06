Dl Pnrr | via libera della Camera con 155 sì è legge

La Camera ha dato il via libera definitivo al dl Pnrr con 155 voti favorevoli, un passo cruciale per il futuro dell'Italia. Questo decreto non si limita a rilanciare l'economia, ma apre le porte a un’innovazione radicale nel sistema educativo, anticipando l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026. Un'occasione imperdibile per ripensare il nostro approccio all'istruzione e alle nuove generazioni. Siamo pronti a investire nel futuro?

Con 155 voti a favore e 78 contrari l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il dl Pnrr. Il decreto contiene diverse misure per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza ma riguarda anche l'avvio dell'anno scolastico 20252026 e l'università. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dl Pnrr: via libera della Camera con 155 sì, è legge

