Dl PNRR Scuola | via libera alle nuove regole per l'a s 2025 26

Il Decreto Legge PNRR per la scuola è ufficialmente legge! Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, arrivano nuove regole cruciali. Obiettivo? Combattere i "diplomifici" e supportare famiglie e personale docente. Questi cambiamenti non solo mirano a garantire un’istruzione di qualità, ma si inseriscono in un trend più ampio di innovazione e valorizzazione del sapere. È un passo decisivo verso una scuola più equa e meritocratica!

Il Decreto Legge PNRR è stato convertito in legge, introducendo importanti novità per il settore dell’istruzione e, in particolare, per l’avvio dell’anno scolastico 20252026. Tra le misure principali, si segnalano interventi volti a contrastare il fenomeno dei “diplomifici”, sostenere le famiglie e valorizzare il personale scolastico, a conferma dell’impegno del governo nel promuovere un sistema . Dl PNRR Scuola: via libera alle nuove regole per l’a.s. 202526 . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

