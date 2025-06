DL Infrastrutture il centrodestra sannita | Dal Governo attenzione al territorio

Il centrodestra sannita si fa sentire: il ministro Salvini, con la sua proposta di ripristinare fondi per le manutenzioni stradali nel 2025, dimostra che il governo non dimentica i territori. In un'epoca in cui la cura delle infrastrutture è cruciale per la rinascita economica, questa attenzione potrebbe essere la chiave per il rilancio locale. Un passo significativo verso un futuro più sicuro e sostenibile per i nostri comuni!

Tempo di lettura: 2 minuti " Ancora una volta il ministro Salvini ha dimostrato grande attenzione per i territori e gli enti locali. La disponibilitĂ a ripristinare le vecchie risorse per l'anno 2025 in fase di conversione del decreto Infrastrutture è un segnale concreto per le manutenzioni stradali". Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania a proposito del tavolo di questa mattina al Mit con Upi e Anci. " Ovviamente le province dovranno rispettare scadenze perentorie per dimostrare l'effettiva capacitĂ di spesa ed evitare che le risorse vadano perdute.

