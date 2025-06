Djokovic imita le pose di Aryna Sabalenka lei risponde subito | feeling al massimo tra i due

Il tennis non è solo competizione, ma anche spettacolo! Novak Djokovic, dopo la vittoria al Roland Garros, ha sorpreso tutti con una divertente imitazione di Aryna Sabalenka, che ha prontamente risposto. Questo scambio di battute sottolinea un trend crescente nel mondo dello sport: l'importanza dell'umanità e della leggerezza nei momenti di pressione. Vederli divertirsi insieme rende il tennis ancora più affascinante!

Dopo la vittoria al Roland Garros su Norrie, Novak Djokovic si è prodotto in un'esilarante imitazione di Aryna Sabalenka: la bielorussa gli ha risposto subito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Djokovic imita le pose di Aryna Sabalenka, lei risponde subito: feeling al massimo tra i due

Si legge su fanpage.it: Dopo la vittoria al Roland Garros su Norrie, Novak Djokovic si è prodotto in un'esilarante imitazione di Aryna Sabalenka: la bielorussa gli ha risposto ...

Aryna Sabalenka come in Baywatch: la sirena in costume infiamma Instagram

Secondo ilveggente.it: la tigre bielorussa Aryna Sabalenka. Nonché che la stessa soccomba ad un’avversaria inaspettatamente audace in un match il cui finale sembrava ormai già scritto. Già, la reginetta della squadra dei ...

Aryna Sabalenka, tuffi hot e balletti sexy: Instagram in tilt

Scrive ilveggente.it: Aryna Sabalenka si è concessa una vacanza prima del World Tennis ... Nel 2021 la campionessa ha raggiunto il suo best ranking scalando la classifica mondiale e arrivando al secondo posto. In doppio le ...