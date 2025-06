Divieti per pulizia strade | Devo parcheggiare a oltre un chilometro da casa e tornare con la torcia perché è tutto buio

A Monza, i nuovi divieti di sosta per la pulizia delle strade stanno creando non pochi disagi ai residenti. Parcheggiare a più di un chilometro da casa e tornare al buio è un'esperienza frustrante. Questo solleva una questione più ampia: come possiamo bilanciare l'igiene urbana con il comfort dei cittadini? La sperimentazione iniziata a novembre mette in luce l'importanza di trovare soluzioni che garantiscano sicurezza e praticità. È tempo di riflettere!

Costretta a parcheggiare a oltre un chilometro da casa e a far rientro accendendo una torcia perché le strade sono buie. È quanto denuncia una cittadina monzese parlando dei divieti di sosta per la pulizia delle strade e della sperimentazione che, partita a novembre, prevede lo spazzamento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Divieti per pulizia strade: "Devo parcheggiare a oltre un chilometro da casa e tornare con la torcia perché è tutto buio"

