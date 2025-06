Divertimento e solidarietà al Torneo del sorriso

Al via il “Torneo del sorriso”, dove il calcio incontra la solidarietà! Fino al 1 luglio, il campo dell'impianto sportivo “Ravecca” di Sarzana diventa un palcoscenico di emozioni e impegno sociale. Partecipare non significa solo divertirsi, ma anche contribuire a una causa più grande. Un’occasione straordinaria per unire le forze, promuovere valori e creare legami. Non perdere l’opportunità di far parte di questo evento che fa bene al cuore!

Da stasera si scende in campo per la solidarietà e non soltanto per il divertimento. Inizia il "Torneo del sorriso" rassegna di calcio a 7 organizzata dalla società Calcio Nave con la collaborazione dell'Aics. La Spezia che si disputa fino al 1 luglio all'impianto sportivo "Ravecca" del quartiere di Nave a Sarzana. La partecipazione è aperta anche ai tesserati Figc. Come ogni stagione il ricavato verrà devoluto in beneficenza e quest'anno verranno aiutate le associazioni Agbalt e il Sorriso di Andrea, entrambe impegnate nel sostegno dei bambini affetti da malattie oncologiche. In particolare Agbalt offre assistenza e alloggio alle famiglie che hanno in cura i propri figli all'ospedale di Pisa mentre il Sorriso di Andrea ha lo scopo di realizzare i desideri e i sogni dei bambini oncologici.

