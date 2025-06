Dite a Laura che l’amo Con buona pace di Tommaso Marinetti e Charles Bukowski | Bibi Bianca sul palco di Villa Filippina

L’estate palermitana si accende con Bibi Bianca, un maestro del palcoscenico che trascina il pubblico in un viaggio tra emozioni e parole. Con due spettacoli in quattro serate a Villa Filippina, l’artista celebra l’amore e la vita alla sua maniera unica. Non perdere l’occasione di vivere un evento che fonde poesia e teatro, un tributo alla bellezza dei sentimenti, proprio come avrebbero voluto Marinetti e Bukowski. Un'esperienza da non perdere!

Due spettacoli in quattro serate per l’uomo che da più di mezzo secolo calca i palchi di Palermo e non solo: Bibi Bianca. L’attore e scrittore sarà il perno degli spettacoli estivi a villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola. Il primo doppio appuntamento sarà domenica 29 giugno e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - “Dite a Laura che l’amo. Con buona pace di Tommaso Marinetti e Charles Bukowski”: Bibi Bianca sul palco di Villa Filippina

Le notizie più recenti da fonti esterne

