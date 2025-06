Disney licenzia centinaia di dipendenti tra cinema e tv

Disney, colosso dell'intrattenimento, avvia una nuova ondata di licenziamenti, colpendo centinaia di posti di lavoro tra cinema e tv. Questa scelta, mirata a un'ottimizzazione dei costi, riflette un trend più ampio nel settore, dove le sfide economiche spingono le aziende a ripensare le proprie strategie. Un elemento interessante? La trasformazione del marketing tradizionale in un panorama sempre più digitale. Rimanete sintonizzati per capire come evolverà il magico mondo Disney!

Disney ha avviato una nuova tornata massiccia di licenziamenti. Come riporta Deadline, l’azienda ha deciso di tagliare centinaia di posti di lavoro – il numero preciso non è tuttavia noto – nell’ottica di un’ottimizzazione dei costi. Interessate soprattutto le divisioni dell’intrattenimento, in particolare marketing per cinema e tivù, pubblicità televisiva, casting e sviluppo, oltre alle attività finanziarie. Secondo alcune fonti di Variety, gran parte di chi perderà il lavoro risiede a Los Angeles: tuttavia, si presume che nessun team venga completamente eliminato, ma solo ridimensionato. I Walt Disney Studios (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Disney licenzia centinaia di dipendenti tra cinema e tv

