Disney+ le uscite di giugno | FolleMente The Bear 4 Ironheart e Killer of Killers

Giugno 2025 si preannuncia un mese ricco di emozioni su Disney+: tra le attesissime uscite ci sono "FolleMente" di Paolo Genovese, "The Bear 4", "Ironheart", la nuova serie Marvel, e "Killer of Killers". Con l'aumento della domanda di contenuti originali, Disney+ si posiziona sempre più come un punto di riferimento per gli amanti delle storie coinvolgenti. Non perdere l'occasione di scoprire queste nuove avventure imperdibili!

Disney+, tra le uscite di giugno 2025 ci sono FolleMente, The Bear 4, la nuova serie originale Marvel Television Ironheart, Killer of Killers dalla saga di Predator e A Real Pain. Tra le novità in arrivo su Disney+ ( qui il sito internet ufficiale ) nel mese di giugno 2025 ci sono ci sono FolleMente di Paolo Genovese ( qui la nostra recensione ), The Bear 4, la nuova serie originale Marvel Television Ironheart, Killer of Killers dalla saga di Predator e A Real Pain. A seguire tutti i titoli: The Bear 4. (dal 26 giugno la quarta stagione della serie originale FX in streaming con tutti gli episodi) The Bear, la pluripremiata serie FX, parla di cibo, di famiglia e della follia della routine.

