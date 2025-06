Disavventura tragicomica - a lieto fine - per Ellen Pompeo fermata in aeroporto per aver fatto scattare l' allarme bomba

Ellen Pompeo, icona del piccolo schermo, ha vissuto una disavventura tragicomica: un allarme bomba scattato in aeroporto! In un'epoca dove il divertimento si intreccia con l'inaspettato, questo episodio ci ricorda quanto la vita possa riservarci sorprese anche nei momenti più banali. Oggi, l’attrice ride di quella situazione surreale, ma non può dimenticare l'adrenalina del momento. Chi di noi non ha mai vissuto un episodio imbarazzante che poi

Ci sono momenti della vita che non si dimenticano mai. Le nascite, le morti, gli incontri significativi e. quando fai scattare l’allarme bomba in un aeroporto. Proprio come è successo un paio di mesi fa all’attrice Ellen Pompeo. Oggi l’attrice può permettersi di riderci su. Ma le vengono ancora i brividi ripensando alla disavventura che ha vissuto a marzo mentre tentava di prendere un aereo. Nel bel mezzo del tour promozionale della sua nuova serie, Good american family (è su Disney+). Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista alla rivista americana Travel + Leisure. La star di Grey’s Anatomy, oggi 55 anni, ha spiegato di essere stata trattenuta per un’ora dalla Polizia, con tanto di intervento degli artificieri. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Disavventura tragicomica - a lieto fine - per Ellen Pompeo, fermata in aeroporto per aver fatto scattare l'allarme bomba

