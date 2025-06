Disagio giovanile dibattito al Giordani con il Questore

Il disagio giovanile è un tema che non possiamo permetterci di ignorare. Durante l'incontro al Giordani di Caserta, il Questore Andrea Grassi ha dialogato con gli studenti su come ascoltare le loro preoccupazioni possa essere il primo passo verso un futuro migliore. Questo dibattito si inserisce in un trend crescente di attenzione al benessere giovanile, fondamentale per costruire una società più sana e resiliente. È tempo di dare voce ai giovani!

Il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha partecipato ad un incontro con gli studenti sul tema “Ascoltare il disagio, costruire il benessere” che si è svolto al Giordani di Caserta. Dopo i saluti della dirigente scolastica, Antonella Serpico, l’evento è stato occasione per un confronto con. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Disagio giovanile, dibattito al Giordani con il Questore

