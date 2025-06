DIRETTA Inter Inzaghi day | incontro decisivo tra tecnico e dirigenza Ausilio in sede LIVE

Oggi è un giorno cruciale per l'Inter: il tanto atteso "Inzaghi Day" segna un vero e proprio bivio. In un clima di tensione, il tecnico piacentino si confronterà con i dirigenti in un summit che potrebbe decidere il suo futuro sulla panchina nerazzurra. La pressione cresce, così come le aspettative di una tifoseria affamata di successi. Il tempo stringe: chi avrà la meglio, la visione del mister o le scelte della dirigenza?

Oggi il summit da dentro o fuori tra l’allenatore piacentino e i dirigenti interisti Ore decisive per il futuro di Inzaghi e, quindi, per quello della panchina dell’ Inter. Nel primo pomeriggio, probabilmente in sede, ci sarà il tanto atteso vertice tra il tecnico piacentino e la dirigenza. Inter, Inzaghi day: incontro decisivo tra tecnico e dirigenza (AnsaFoto) – Calciomercato.it Marotta tenterà di convincere Inzaghi ad andare avanti insieme, ma i margini sono ristrettissimi anche perché la tentazione Arabia è fortissima. Come raccontato da Calciomercato.it c’è un accordo di massima tra Inzaghi e l’Al-Hilal, con l’allenatore piacentino che ancora deve però prendere una decisione definitiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Inter, Inzaghi day: incontro decisivo tra tecnico e dirigenza, Ausilio in sede LIVE

Leggi anche Lotta Napoli-Inter, ora Inzaghi cambia strategia: la rivelazione in diretta - ...più accesa che mai. Inzaghi è chiamato a rivedere la sua strategia per rispondere all’assalto del Napoli, ora più vicino dopo il pareggio con il Genoa.

Segui queste discussioni sui social

Le Formazioni del 02-06-25 #Formazioni #Cuggì #Diretta #Calcio #Sport Leggi la discussione

SINTONIZZATI sulle "FREQUENZE ANOMALE".... di UBIK...!Suggestioni musicali ad alta intensità!IN ONDA ADESSO... fino alle 22:00... su Radio Elettrica.itAscolta direttamente dal sito: ? #radio #webradio #musica #music #sabato #saturday #mast… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

DIRETTA Inter, Inzaghi day: incontro decisivo tra tecnico e dirigenza, Ausilio in sede LIVE

Scrive calciomercato.it: Inzaghi day: le ultime sul futuro del tecnico e su quello della panchina dell'Inter. Aggiornamenti in tempo reale sul vertice di oggi ...

Inzaghi e l'Inter: martedì il vertice decisivo, le posizioni di tecnico e club

Come scrive informazione.it: Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Inter-Psg, la conferenza stampa in diretta. Inzaghi: «Facciamo l'ultimo passo. Il mio futuro? Qui ho tutto quello che voglio». Lautaro: «Trasformiamo questo sogno in realtà»

Lo riporta corriere.it: Giornata di vigilia per i nerazzurri. L'allenatore fra campo e futuro, con l'interesse dell'Al Hilal sempre più concreto ...