DIRETTA Calciomercato | tutte le news in tempo reale di martedì 3 giugno

Il calciomercato è ufficialmente in fermento! Con l’apertura della finestra di trasferimento, le squadre di Serie A si preparano a rinforzarsi in vista del Mondiale per Club. Le voci si intensificano e i rumors su Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma tengono banco. Quali colpi a sorpresa ci riserverà questo mese? Restate sintonizzati per scoprire le trattative più calde e gli acquisti che possono cambiare le sorti della stagione!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.it Giornata decisiva oggi per Simone Inzaghi, che nel vertice con l’ Inter scioglierà le riserve sul suo futuro: da una parte la ricchissima offerta dall’ Al-Hilal, dall’altra la volontà della dirigenza di rinnovare il contratto e confermarlo sulla panchina nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato: tutte le news in tempo reale di martedì 3 giugno

Leggi anche Calciomercato, il Milan saccheggia una diretta concorrente: che colpi! - Il Milan è pronto a movimentare il calciomercato estivo 2025 con colpi da non sottovalutare. Dopo aver messo nel mirino una diretta concorrente, i rossoneri puntano a una vera e propria rivoluzione, destinata a sorprendere tifosi e avversari.

Segui queste discussioni sui social

Le Formazioni del 02-06-25 #Formazioni #Cuggì #Diretta #Calcio #Sport Leggi la discussione

30 maggio, h. 18, diretta della presentazione di “poesia, prima persona plurale” (argolibri) Lorenzo Mari e Gianluca Rizzo presentano un’inchiesta sull’uso del “noi”, condotta nel lit-blog Le parole e le cose, in forma di questionario rivo… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

DIRETTA Calciomercato: tutte le news in tempo reale di lunedì 2 giugno

Secondo calciomercato.it: Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Ieri si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE

Lo riporta sport.sky.it: Il tempo di un caffè per scoprire tutto quello che è successo nelle ultime ore di calciomercato in Italia e nel mondo e quello che succederà oggi. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo ...

LIVE Calciomercato: idea Krstovic per l'attacco della Roma. Lee e Gutierrez nel mirino del Napoli

Secondo gazzetta.it: Dopo Kevin De Bruyne, il Napoli punta ad altri acquisti di valore per rinforzare la rosa. Per l'attacco, piace l'esterno coreano del Psg, Kang-in Lee, 24 anni. Per la difesa, l'osservato speciale è ...