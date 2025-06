Diplomifici stretta del Ministero | stop ai 5 anni in 1 digitalizzazione e controlli rafforzati Decreto Scuola è legge

Il nuovo Decreto Scuola segna una svolta decisiva contro i diplomifici: addio ai “5 anni in 1”! Con la digitalizzazione e controlli rafforzati, il Ministero punta a garantire un’istruzione di qualità. Questo provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di riforma educativa, dove il valore del sapere torna al centro. Sarà interessante vedere come queste misure impatteranno sul futuro dei nostri studenti!

Il Parlamento ha dato il via libera definitivo al Decreto Scuola. Il provvedimento, approvato dopo la questione di fiducia posta dal governo, diventa legge proprio alla vigilia della scadenza del 6 giugno e introduce misure stringenti per contrastare il fenomeno dei diplomifici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

