Dipartimento funzionale transmurale del farmaco | l' Ulss 9 Scaligera conferma la direttrice Roberta Joppi

La salute e il benessere dei cittadini passano anche da scelte strategiche come quella dell'ULSS 9 Scaligera, che ha confermato la dott.ssa Roberta Joppi alla direzione del Dipartimento funzionale transmurale del farmaco. In un'epoca in cui l'innovazione nella gestione della salute è cruciale, la sua esperienza e visione potrebbero rappresentare un punto di riferimento per migliorare l'accesso ai farmaci e promuovere un uso consapevole. Restate sintonizzati per seguire

Nell’ambito delle nomine dipartimentali dell'azienda Ulss 9 Scaligera di Verona, la direttrice generale Patrizia Benini ha confermato la dott.ssa Roberta Joppi (già facente funzione) come direttrice titolare del Dipartimento funzionale transmurale del farmaco. Laureata in Chimica e tecnologie. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Dipartimento funzionale transmurale del farmaco: l'Ulss 9 Scaligera conferma la direttrice Roberta Joppi

