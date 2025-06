Dior Anderson dirigerà anche la linea donna

Un cambiamento storico per Dior! Jonathan Anderson, l'irlandese che ha riportato in auge Loewe, guiderà ora sia la linea donna che quella uomo della maison. Questa mossa segna un'epoca di innovazione e fusione stilistica, dove il confine tra moda maschile e femminile si assottiglia ulteriormente. Sarà interessante vedere come Anderson interpreterà il mondo Dior, mescolando tradizione e modernità in un contesto di crescente inclusività. Non perdere le prossime creazioni!

Per la prima volta dalla scomparsa di Monsieur Christian Dior, la maison francese avrà uno stilista a dirigere sia la linea femminile che quella maschile: è l’irlandese Jonathan Anderson, 40 anni, che a marzo ha lasciato Loewe dopo oltre un decennio in cui ha risollevato le sorti dello storico marchio spagnolo. Ad aprile Anderson era già stato nominato direttore artistico della collezione maschile di Dior e ora diventerà la prima persona a dirigere entrambe le collezioni dell’iconico marchio francese, il secondo per importanza nella scuderia di moda di LVMH. La notizia è arrivata direttamente dal magnate della moda Bernard Arnault, che con LVMH possiede sia Dior che Loewe, durante un’assemblea degli azionisti a Parigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dior, Anderson dirigerà anche la linea donna

