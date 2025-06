Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Da non credere arrivano ancora multe risalenti al Covid

In un mondo che cerca di ripartire, la notizia delle multe per violazioni legate al Covid nel 2025 sembra surreale. Flaminia Camilletti, con il suo #DimmiLaVerità, ci porta a riflettere su come le cicatrici di una pandemia possano ancora influenzare le nostre vite. Questo ci invita a considerare quanto sia importante rispettare le regole, anche quando sembrano lontane. Cosa significa davvero "andare avanti"? Scopriamolo insieme!

Ecco #DimmiLaVerità del e giugno 2025. La nostra giornalista Flaminia Camilletti a questi microfoni: «Incredibile ma vero: nel 2025, sanzioni per il mancato rispetto delle regole per il Covid». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Da non credere, arrivano ancora multe risalenti al Covid»

Leggi anche Dimmi La Verità | Gianluca Caramanna: «Estate record per turismo in Italia. Idee del governo per crescere». - Benvenuti a #DimmiLaVerità del 16 maggio 2025! Oggi discutiamo di un'estate record per il turismo in Italia, con ospite l'onorevole Gianluca Caramanna, responsabile Turismo di FdI.