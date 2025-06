Dimesso il bimbo di Gaza curato all’ospedale Papa Giovanni

Un raggio di speranza amid the chaos: il piccolo bimbo di Gaza, curato presso l'ospedale Papa Giovanni, è finalmente tornato a casa. La sua storia mette in luce la drammatica crisi umanitaria che colpisce la regione, lasciando famiglie divise e cuori spezzati. Mentre il piccolo festeggia una nuova vita, la sua mamma e le sorelle rimangono in un contesto di incertezze. Un invito a riflettere su quanto sia fragile la pace nel mondo.

LA CRISI UMANITARIA. Il piccolo è arrivato in Italia con il papà: ha subito un delicato intervento ed è fuori pericolo. La mamma e le sorelle sono rimaste a Gaza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dimesso il bimbo di Gaza curato all’ospedale Papa Giovanni

