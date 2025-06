Dimarco saluta Inzaghi | Grazie Simone quella stella ci legherà per sempre

Federico Dimarco ha dedicato un commovente saluto a Simone Inzaghi, sottolineando come la loro storia all'Inter rimarrà indissolubile. “Grazie Simone, quella stella ci legherà per sempre”, ha scritto il difensore. Questo gesto non è solo un addio, ma riflette un trend crescente nel calcio: la valorizzazione dei legami umani oltre i risultati. In un mondo sportivo spesso freddo, l'emozione è ciò che rende il calcio davvero speciale.

Dimarco, il difensore dell'Inter ha voluto salutare Simone Inzaghi con un toccante post social: le sue parole. Il difensore dell' Inter Federico Dimarco ha voluto esprimere il suo affetto e la sua gratitudine per Simone Inzaghi attraverso un post sui social media. Il messaggio, semplice ma carico di significato, ha evidenziato l'impatto positivo che l'allenatore piacentino ha avuto sui giocatori e sul club. LE PAROLE DI FEDERICO DIMARCO SU INSTAGRAM – «Ciao Simone. Ne abbiamo fatte di cose insieme eh?! Sei stato per me come un fratello maggiore, un amico, una persona leale con cui condividere 4 anni bellissimi e quella stella che ci legherà per sempre.

