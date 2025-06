Dimarco l’appello ai tifosi | Inter non la versione migliore di me Cicatrice eterna!

Federico Dimarco rompe il silenzio dopo la delusione in Champions League, rivolgendosi ai tifosi dell'Inter con parole cariche di responsabilità. "Non sono la versione migliore di me", ammette, portando alla luce un sentimento condiviso da molti calciatori: l'importanza di affrontare le sfide non solo sul campo, ma anche emotivamente. Le cicatrici del passato possono diventare motivazione per risorgere e ricostruire. È il momento di rialzarsi, per un futuro ancora più grande!

Federico Dimarco, a distanza da quattro giorni dal tragico finale contro il PSG, si rivolge direttamente ai tifosi dell’Inter. Il centrocampista, di fede nerazzurra, fa mea culpa ed esprime tutto il proprio rammarico per quanto accaduto nell’ultimo atto della Champions League. RESPONSABILITÀ – Federico Dimarco attraverso un post sul proprio profilo Instagram si rivolge ai supporter nerazzurri tornando sulla finale di Champions League: « Tifosi Nerazzurri, sento il bisogno di parlare con voi. Sono giorni che non riesco a pensare ad altro, cercando spiegazioni per quanto accaduto. È andato tutto storto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dimarco, l’appello ai tifosi: «Inter, non la versione migliore di me. Cicatrice eterna!»

Il capogruppo #M5s in regione #Lombardia, #DiMarco, traccia un bilancio della seconda giunta #Fontana e lancia lo sportello gratuito che aiuta i lombardi a farsi curare.#Sanità #Salute #Ssr #Milano Leggi la discussione

#Dimarco: “Bisogna veramente fare i complimenti a Simone #Inzaghi. Il mister è il nostro leader: ha lavorato benissimo dopo la delusione dello Scudetto perso nel 2022. Io indemoniato in panchina? Ci tengo alla squadra e cerco di trasmetter… Leggi la discussione

